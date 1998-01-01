فاسكيز: أتمنى أن لا يتوج برشلونة بدوري الأبطال

وكالات / سما /

تحدث نجم نادي ريال مدريد الإسباني لوكاس فاسكيز في تصريحات نقلتها صحيفة ماركا الإسبانية عن مستقبله في ريال مدريد، كما قام بتحليل موسم ريال مدريد، إلى جانب مواضيع آخرى.

الهدف فيما تبقى من مباريات في الليجا: “سنحاول الفوز بكل المباريات لننهي الموسم بأعلى مستوى ممكن. إنه موسم صعب ، ربما في لحظات مهمة لم نكن محظوظين كما كنا في السنوات الأخيرة ، والآن ندفع ثمنها..”

بشأن مستقبله: “سنرى ، لا يمكن استبعاد أي شيء ، لكن سنرى ، بالطبع أريد أن أستمر في ريال مدريد ، لدي عقد حتى عام 2021. عروض من فرق أخرى؟ الآن ، لا أعرف ولا أفكر في الأمر.”

بشأن التعاقد مع هازارد وبوجبا: “كل عام هناك لاعبين يتم ربطهم بالانتقال إلى ريال مدريد… إنه أمر طبيعي. هازارد من بينهم ، سيكون موضع ترحيب ، وأعتقد أن بوجبا سيكون توقيعًا مثيرًا للاهتمام ، لاعب مميز وشاب، سنكون سعداء بوجوده معنا “.

مرشحه للفوز بدوري الأبطال: “أنا أحب ليفربول كثيراً ، أياكس فريق شاب ، يلعب بدون خوف ، يعرفون ما يفعلونة … من الرائع مشاهدتهم. لا أريد أن يفوز برشلونة.”

المنتخب الوطني: “أتمنى أن أذهب إلى الفريق الوطني ، هذا العام ، للأسف ، لم يتم استدعائي ، سأبذل قصارى جهدي لأعود للمنتخب الإسباني.”

بيل: “إنه على ما يرام علاقتنا جيدة ، يقول إنه لا يعرف الإسبانية ، لكنه يفهم كل شيء تمامًا ، كل شخص لديه شخصيته ، وهناك أناس أكثر خجلاً وانطواء.”

رحيل بنزيما: “أعتقد أنه يقوم بموسم مذهل ، وسيعرف النادي ما يجب عليه فعله ، وسيتخذ قراراته..”