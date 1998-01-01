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جيرو يدافع عن صلاح بقوة ويدين الهجوم العنصري عليه

السبت 13 أبريل 2019 10:09 ص / بتوقيت القدس +2GMT
جيرو يدافع عن صلاح بقوة ويدين الهجوم العنصري عليه


وكالات / سما /

تحدث الفرنسي أوليفيه جيرو مهاجم منتخب فرنسا ونادي تشيلسي الإنجليزي عن الحدث المؤسف الذي تعرض له المصري محمد صلاح مهاجم ليفربول من قبل قلة من جماهير البلوز يوم الخميس الماضي.

وتم تسريب مقطع فيديو خاص بجماهير تشيلسي الإنجليزي وهما يهتفون بشكل عنصري عنيف ضد المصري محمد صلاح في رحلتهم مع فريق البلوز في التشيك من أجل مواجهة سلافيا براج في ذهاب ربع النهائي الدوري الأوروبي.

وأدان أوليفيه جيرو بقوة الموقف الذي تعرض له محمد صلاح وهتافات القلة من جماهير تشيلسي ضده بشكل عنصري خلال رحلة الفريق الخميس الماضي في اليوربا ليج.

وصرح أوليفيه جيرو قائلاً:” من المؤسف ما حدث، هؤلاء لا ينتمون إلى تشيلسي، النادي والجميع هنا يدينون ما حدث مع صلاح”.

وتابع جيرو قائلاً:” جميعنا نقف خلف محمد صلاح في الوقت الحاضر، لا يجب أن تحدث مثل هذه الأمور مرة أخرى”.

#أوليفيه جيرو #محمد صلاح
جيرو

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