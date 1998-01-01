لاعب تشيلسي السابق يتوقع مستقبل هازارد

وكالات / سما /

تنبأ جيمي فلويد هاسلبانك، لاعب نادي تشيلسي السابق، بمستقبل البلجيكي إدين هازارد، في ظل رغبة هذا الأخير في الانتقال إلى ريال مدريد خلال الانتقالات الصيفية القادمة.

وبات انتقال إدين هازارد إلى ريال مدريد، مسألة وقت، حيث تتلاقى رغبة النادي الملكي مع قائد منتخب بلجيكا، كما أن اللاعب المذكور يريد التدرب تحت قيادة الفرنسي زين الدين زيدان.

وقال جيمي هاسلبانك في تصريحات نقلتها صحيفة (ميرور): “أعتقد أن اللعب تحت قيادة زيدان في ريال مدريد هو السيناريو المحتمل لإدين هازارد ولست متأكداً مما يمكن أن يفعله تشيلسي لإقناعه بغير ذلك”.

وتابع في نفس السياق: ” هازارد لم يفز مطلقاً بدوري أبطال أوروبا وقد يشعر أن لديه فرصة أفضل للفوز بهذه الكأس في ريال مدريد مقارنة بشيلسي”.

ويبدو أن طموحات تشيلسي في الحصول على مقابل ضخم لرحيل نجمه الأول يصطدم بتعنت ريال مدريد الذي لا ترى إدارته جدوى من إنفاق مبالغ باهظة لتأمين الصفقة، ونقل اللاعب الدولي إلى ملعب سانتياجو برنابيو، في الموسم المقبل.