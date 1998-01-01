مانولاس هدف رئيسي للمان يونايتد في الصيف القادم

وكالات / سما /

أفادت تقارير صحفية إيطالية أن نادي مانشستر يونايتد الإنجليزي وضع مدافع نادي روما الإيطالي كوستاس مانولاس، هدفاً رئيساً في سوق الانتقالات الصيفية القادمة.

المدافع اليوناني كوستاس مانولاس ، يملك شرطاً جزائيا في عقده مع ناديه الإيطالي يبلغ 36 مليون يورو. وفقًا لصحيفة “لا جازيتا ديلو سبورت” الإيطالية، فإن مانشستر يونايتد “يصر” على التوقيع مع صاحب (27 عاماً) في الصيف المقبل.

وحسب نفس المصدر تعززت حظوظ مانشستر يونايتد في التعاقد مع اليوناني الدولي بعدما عين مؤخراً مينو ريولا كوكيل له.

وانتقل أربعة من عملاء رايولا إلى أولد ترافورد بين عامي 2016 و 2017 ، على الرغم من أن بول بوجبا هو الوحيد الذي لا يزال في النادي.

يعتبر قلب الدفاع من أولويات فريق الشياطين الحمر لتعزيز خطه الخلفي هذا الصيف، في حين قد يضطر روما لبيع مانولاس إذا فشلوا في التأهل إلى دوري أبطال أوروبا.

وكان كوستاس مانولاس قد انتقل للعب في صفوف روما في صيف عام 2014، قادمًا من فريق أولمبياكوس اليوناني بمبلغ 15 مليون يورو تقريبًا، وينتهي عقده الحالي مع الذئاب في عام 2022.

وتعتبر كل من أندية، ريال مدريد، يوفنتوس، وباريس سان جيرمان… منافساً مباشراً للمان يونايتد على خدمات مانولاس.