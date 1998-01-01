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الخليل: الاحتلال يستدعي 3 شبان من بيت أمر لمقابلة مخابراته

السبت 13 أبريل 2019 09:43 ص / بتوقيت القدس +2GMT


الخليل / سما /

داهمت قوات الاحتلال الاسرائيلي، اليوم السبت، بلدة بيت أمر شمال الخليل، وسلمت ثلاثة شبان بلاغات لمراجعة مخابراتها.

وأفادت مصادر امنية ، بأن قوات الاحتلال داهمت منطقة صافا ببلدة بيت امر، واقتحمت عددا من منازل المواطنين وفتشتها وسلمت الشبان: مازن حسين الطيط، ومؤيد حسن الطيط، وصقر ابراهيم صبارنة، "استدعاءات" لمراجعة مخابراتها.

كما اقتحمت قوات الاحتلال عدة احياء في مدينة الخليل، ونصبت حواجزها العسكرية على مدخل المدينة الشمالي "جورة بحلص"، وعلى مداخل بلدات حلحول وسعير، وأوقفت المركبات وفتشتها ودققت في بطاقات المواطنين الشخصية ما تسبب بإعاقة مرورهم.

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