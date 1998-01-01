مستعربون يختطفون الشاب جهاد معالي في مخيم الدهيشة

رام الله / سما /

اختطفت عناصر من الوحدات الخاصة الاسرائيلية المتنكرين بزي مدني، مساء الجمعة، الشاب المطارد جهاد عيسى معالي (24 عاما) من مخيم الدهيشة.

واشارت مصادر الى ان الشاب جهاد معالي كان يشارك في اعتصام تضامنا مع الاسرى في الخيمة المنصوبة قرب صرح الشهيد بالمخيم، وعندما غادر الخيمة كانت سيارة تحمل لوحة فلسطينية تنتظره على بعد 200 متر مركونة على طرف الشارع، ترجل منها عدد من الاشخاص وقاموا بالسيطرة عليه واعتقلوه وسط حماية من جنود الاحتلال الذين كانوا داخل شاحنة صغيرة مغطاة بشادر.

يشار الى ان جهاد كان مطلوبا لقوات الاحتلال منذ نحو عامين، ومرارا تعرض منزله والعديد من المنازل الاخري لعمليات دهم لاعتقاله، فضلا عن التهديدات التي واصلت مخابرات الاحتلال اطلاق التهديدات لعائلته.