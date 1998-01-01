ارتفاع ملموس على الحرارة يتبعه انخفاض تدريجي الاثنين

رام الله / سما /

يكون الجو اليوم السبت غائمًا جزئيًا إلى صاف، ويطرأ ارتفاع ملموس على درجات الحرارة لتصبح أعلى من معدلها السنوي العام بحدود 6 درجات مئوية.

ويتوقع أن تكون الرياح شمالية شرقية إلى جنوبية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة، والبحر خفيف ارتفاع الموج.

أمّا يوم غد الأحد، فيكون الجو غائمًا جزئيًا ومغبرًّا وباردًا نسبيًا في ساعات المساء والليل خاصة فوق المرتفعات الجبليلة، وتبقى درجات الحرارة أعلى من معدلها السنوي العام حتى ساعات الظهيرة.

واعتبارًا من ساعات ما بعد ظهر الأحد، يطرأ انخفاض تدريجي على درجات الحرارة.

ويوم الاثنين، يطرأ انخفاض على درجات الحرارة لتصبح حول معدلها السنوي العام، وتكون الفرصة مهيّأة في ساعات المساء والليل لسقوط أمطار خفيفة متفرقة.