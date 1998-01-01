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فيديو: 3 جرحى في غارة جوية إسرائيلية على سوريا

السبت 13 أبريل 2019 07:50 ص / بتوقيت القدس +2GMT
فيديو: 3 جرحى في غارة جوية إسرائيلية على سوريا


القدس المحتلة / سما /

تصدت وسائط الدفاع الجوي السورية لغارة جوية إسرائيلية استهدفت فجر اليوم أحد المواقع العسكرية قرب مدينة مصياف في ريف حماة مخلفة 3 جرحى، حسبما أفادت وكالة سانا السورية الرسمية.
ونقلت سانا عن مصدر عسكري أنه حوالي الساعة الثانية والنصف فجر اليوم السبت أقدم الطيران الحربي الإسرائيلي من فوق الأجواء اللبنانية على تنفيذ ضربة جوية على أحد المواقع العسكرية باتجاه مدينة مصياف.
وأضاف المصدر أن الدفاعات الجوية تصدت للصواريخ المعادية وأسقطت بعضها قبل الوصول إلى أهدافها.
وذكر المصدر أن الاعتداء الإسرائيلي أسفر عن تدمير بعض المباني وإصابة ثلاثة عسكريين بجروح.

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