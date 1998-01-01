الشعب السوداني يسقط رئيسين خلال ٢٤ ساعة

الخرطوم/وكالات/

خضع وزير الدفاع السوداني، رئيس المجلس العسكري الانتقالي، عوض بن عوف، في بيان متأخر ليل الجمعة، لتظاهرات الشارع وأعلن تنازله عن منصبه وتكليفه الفريق أوّل عبد الفتاح عبد الرحمن، خلفًا له.

وأعلن بن عوف، كذلك، تنحي الفريق كمال عبد المعروف من منصبه نائبًا لرئيس المجلس العسكري الانتقالي.

وعبد الفتاح عبد الرحمن هو المفتّش العام للجيش السوداني.

ولا زال من غير المعروف إن استقال بن عوف من منصبه رئيسًا لأركان الجيش السوداني أم لا.

من جهته، اعتبر تجمّع المهنيّين السودانيين، أبرز أقطاب منظّمي التظاهرات، تنحي بن عوف "انتصارا لإرادة الجماهير. جماهير شعبنا في الأحياء والفرقان والبلدات والمدن والقرى في العاصمة القومية والأقاليم ندعوكم للخروج للشوارع الآن".