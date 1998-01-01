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قناة عبرية: شخصان يرغبان في حقيبة الدفاع وهذا ما سيطلبه ليبرمان من نتنياهو..

الجمعة 12 أبريل 2019 09:33 م / بتوقيت القدس +2GMT
قناة عبرية: شخصان يرغبان في حقيبة الدفاع وهذا ما سيطلبه ليبرمان من نتنياهو..


القدس المحتلة / سما /

تحدثت قناة "كان العبرية، مساء اليوم الجمعة، عن تشكيل الحكومة الاسرائيلية عقب فوز اليمين برئاسة نتنياهو على خصمه ازرق ابيض برئاسة غانتس.

وبحسب القناة العبرية،  هناك شخصان يرغبان في حقيبة الدفاع هما يوآف غالنت قائد القيادة الجنوبية في الجيش سابقا وافيغدور ليبرمان وزير الحرب المستقيل من الحكومة السابقة.

وأضافت القناة: أن نتنياهو يريد الاحتفاظ بهذه الوزارة لنفسه، ومن المتوقع أن يحصل جالانت على منصب كبير.

في سياق متصل، ذكرت القناة 12 العبرية، نقلا عن مصادر أن  ليبرمان سيطلب من نتنياهو وزارة الدفاع وصلاحيات تمكنه من تغيير السياسة الأمنية تجاه غزة.

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