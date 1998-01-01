موقع امريكي: ترامب يجتمع بقادة اليهود الأميركيين لبحث "صفقة القرن"

واشنطن /سما/

كشف موقع "جيويش إنسايدر" الأميركي، اليوم الجمعة، عن دعوة وجهها الرئيس الأميركي دونالد ترامب، لقادة اليهود الأميركيين إلى اجتماع في البيت الأبيض، الثلاثاء المقبل، لإجراء نقاش، لم يعلن عن محتواه.

وربط الموقع بين الاجتماع وبين اقتراب موعد الإعلان الرسمي عن الخطة الأميركيّة لتسوية القضيّة الفلسطينيّة، المعروفة اختصارًا باسم "صفقة القرن"، المقرّر أن يُعلن عنها خلال الأسابيع القليلة المقبلة.

وجاء في نصّ دعوة البيت الأبيض أن الاجتماعات ستتم مع "أعضاء محوريّين في الإدارة الأميركيّة لنقاش قضايا ذات صلة تؤثر على المجتمع".

وأمس الخميس، ذكرت شبكة ABCالأميركيّة أن ترامب سيطرح خطّته قبل نهاية نيسان/ أبريل المقبل، وذلك بعد ضمان فوز رئيس الحكومة الإسرائيلية، بنيامين نتنياهو، في انتخابات الكنيست.

وأطلع الفريق المسؤول عن صياغة الخطة ترامب على تفاصيلها خلال الفترة الماضية، فيما أكدت مصادر شبكة ABCأن نص الخطة الأميركية يظل سرًا يخضع لتكتم شديد، حتى داخل البيت الأبيض، ولم يطلع عليه سوى أربعة أشخاص في الإدارة الأميركية بالكامل.

يشار إلى فريق ترامب الذي يشرف على صياغة الخطة، يتكوّن من صهره جاريد كوشنر، والمبعوث الخاص، جيسون غرينبلات، وسفير واشنطن في تل أبيب، ديفيد فريدمان.