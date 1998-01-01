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توقيف مجموعة إرهابية تضم أجانب خططت لاستهداف مدنيين بالجزائر

الجمعة 12 أبريل 2019 08:01 م / بتوقيت القدس +2GMT
توقيف مجموعة إرهابية تضم أجانب خططت لاستهداف مدنيين بالجزائر


الجزائر /سما/

 أعلنت المديرية العامة للأمن الوطني الجزائرية، اليوم الجمعة، عن توقيف مجموعة إرهابية بحوزتها السلاح والذخيرة، كانت تخطط للقيام بأعمال إجرامية خلال أسابيع الحراك الشعبي.

وجاء في بيان للمديرية العامة، نشر على موقعها، اليوم  أن "مصالح الشرطة... عملت أيضا على وضع حد لمشاريع إجرامية واسعة النطاق، على غرار قيامها إلى جانب مصالح الجيش الوطني الشعبي، بتوقيف مجموعة إرهابية مدججة بالأسلحة والذخيرة، والتي كانت تخطط للقيام بأعمال إجرامية ضد المواطنين، مستغلة الكثافة البشرية الناجمة عن التعبئة".

وأضافت: أن "التحريات المنجزة سمحت بالتوصل الى أن بعض الأسلحة التي كان يحوزها هؤلاء المجرمين، تم استعمالها في جرائم اغتيال في حق بعض منتسبي مصالح الأمن خلال العشرية السوداء".

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