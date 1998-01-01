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الأردن: المقدسات الإسلامية والمسيحية في القدس خط أحمر ولا يجوز المساس به

الجمعة 12 أبريل 2019 07:53 م / بتوقيت القدس +2GMT
الأردن: المقدسات الإسلامية والمسيحية في القدس خط أحمر ولا يجوز المساس به


عمان /سما/

أكدت شخصيات وطنية وشعبية التفافها حول الملك عبدالله الثاني، ودوره في الدفاع عن مدينة القدس والمقدسات، مشيرين إلى أن الوصاية الهاشمية على المقدسات الإسلامية والمسيحية في القدس خط أحمر وحق لا يجوز المساس به.

وشددت الشخصيات على ضرورة تماسك الجبهة الداخلية ووقوفها خلف الملك بالرغم من الضغوطات التي تمارس على القيادة الهاشمية من أجل ثنيها عن موقفها القومي والديني المشرف.

وقال الوزير السابق توفيق كريشان، إن الأردنيين اليوم أسرة واحدة تقف خلف الملك في دفاعه عن القدس والمسجد الأقصى حيال ما يتعرض له من اعتداءات وانتهاكات متكررة وحملات شرسة لتهويده واعتبار القدس عاصمة أبدية لإسرائيل.

ومن جهته، أكد الوزير السابق  محمد طالب عبيدات أن الجميع اليوم في خندق الوطن، حيث يتعرض الأردن لحملات التشكيك والاشاعات المغرضة، مشيراً في هذا الصدد إلى أن الملك أعلنها واضحة "لا للتوطين ولا للوطن البديل ولا للمساومة على القدس.

وذكر الوزير السابق نادر ظهيرات: إننا " نقترب من المئوية الاولى لتأسيس الدولة الاردنية ليتطلب منا الأمر أن نقف وقفة عز وفخار في الدفاع عن الوطن والوقوف خلال القيادة الهاشمية متيقظين ضد كل المؤامرات والخطط التي تستهدف الوطن الذي تطور ونما خلال تلك السنوات ليصبح واحة للحرية والديمقراطية".

وبيّن رئيس مجلس إدارة صحيفة الدستور محمد داودية أننا بالتفافنا حول الملك ومواقفنا التي نعبر عنها اليوم هي بمثابة القوة الناعمة التي تتحول إلى صلبة في مواجهة ومجابهة كل ما يحاك ضد الوطن، لافتاً إلى أن القضية الفلسطينية والقدس في وجدان كل مواطن أردني منتمٍ.

وأكد رئيس بلدية معان الكبرى أكرم كريشان أن الأردن كبير بقيادته وبشعبه وسيرفض كل المؤامرات والمخططات التي تحاك ضده، منوهاً إلى أن الوضع الدقيق الذي نحن فيه يستوجب أن نقف وقفة ثابتة فعلا لا قولا بتمتين جبهتنا الداخلية وبرفض ما يطلق عليها بـ "صفقة القرن" رفضاً تامًا.

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