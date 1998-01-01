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السفير الفاهوم: من الضروري تعريف الأطفال بأهمية القدس ومكانتها

الجمعة 12 أبريل 2019 07:29 م / بتوقيت القدس +2GMT
السفير الفاهوم: من الضروري تعريف الأطفال بأهمية القدس ومكانتها


تونس /سما/

قال هائل الفاهوم السفير الفلسطيني لدى تونس، اليوم الجمعة، إن من الضروري تعريف الأطفال بأهمية القدس ومكانتها العربية والإسلامية والمسيحية، وأهمية ذلك في الحفاظ على مقدساتنا ووحدتنا.

جاء ذلك في كلمته بخيمة "أيام شارع اقرأ" للترغيب بالمطالعة، والتي أقيمت اليوم بشارع الحبيب بورقيبة بالعاصمة تونس، في إطار الدورة 35 لمعرض تونس الدولي للكتاب، والذي يقام تحت عنوان "خذ الكتاب بقوة"، لحث الجيل الناشئ على المعرفة عن قضية فلسطين وخاصة القدس وما يتعرض له شعبنا من قبل الاحتلال الإسرائيلي.

وفي مدينة الحامة جنوب تونس، عرض فيلم (عائد إلى حيفا) بحضور بطليه، اللذين أدارا نقاشا مع الحضور في المكتبة الوطنية، حيث تمت مناقشة الفيلم وشرح رواية عائد إلى حيفا، وذلك ضمن نشاط للمكتبة ونادي السينما في المدينة.

كما يقيم المركب الثقافي "نيابوليس" يوما ثقافيا، اليوم الجمعة، احتفالا بالذكرى 43 ليوم الأرض.

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