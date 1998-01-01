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الحية: التفاهمات ما زالت قائمة ونتابعها عن كثب ولا مفر امام الاحتلال الا ان يلتزم بها

الجمعة 12 أبريل 2019 06:45 م / بتوقيت القدس +2GMT
الحية: التفاهمات ما زالت قائمة ونتابعها عن كثب ولا مفر امام الاحتلال الا ان يلتزم بها


غزة / سما /

أكد خليل الحية عضو المكتب السياسي لحركة حماس، مساء اليوم الجمعة، أن التفاهمات مع الاحتلال ما زالت قائمة ونتابعها عن كثب، مشيرا الى أنه لا مفر امام الاحتلال الا ان يلتزم بالتفاهمات.

وأضاف  في كلمته بمخيم ملكة شرق مدينة غزة: أنه يجب عزل الاحتلال لا تثبيته والتطبيع معه.

وأوضح الحية أن  التطبيع مع الاحتلال يأتي طعنة في خاصرة أمتنا بنية تصفية القضية الفلسطينية، منوها الى أن  التطبيع  أحد مشاريع تصفية القضية الفلسطينية

وتابع: نرفض التطبيع مع الاحتلال ونطالب أحرار العالم لرفضه، داعيا لمزيد  من حملات المقاومة ضد التطبيع مع الاحتلال.

ولفت عضو المكتب السياسي لحماس، الى أنه مهما فعل المطبعين مع الاحتلال لن يزيدوا من عمره.

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