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الهيئة الوطنية تطلق شعار الجمعة القادمة وتؤكد ايمانها بحتمية الانتصار ودحر الاحتلال

الجمعة 12 أبريل 2019 06:36 م / بتوقيت القدس +2GMT
الهيئة الوطنية تطلق شعار الجمعة القادمة وتؤكد ايمانها بحتمية الانتصار ودحر الاحتلال


غزة / سما /

دعت الهيئة الوطنية العليا لمسيرات العودة وكسر الحصار، مساء اليوم الجمعة، جماهير شعبنا للمشاركة في الجمعة القادمة رقم 55 تحت شعار "جمعة يوم الأسير الفلسطيني".

وأكدت الهيئة في بيانها، على أن مسيراتنا متواصلة حتى تحقيق أهدافها كاملة، داعية الراعي المصري لوقف الاعتداء الصهيوني بحق الأسرى.

 ودعت الهيئة  المؤسسات الحقوقية والدولية للتحرك لمواجهة ممارسة الاحتلال العدوانية بحق شعبنا، مضيفة:  ما زلنا نؤمن بحتمية الانتصار ودحر الاحتلال.

وأشارت الى أن  التطبيع خطر على الأمتين العربية والإسلامية، موجهة التحية للحملة العالمية لمواجهة التطبيع.

وأوضحت الهيئة أن العدو الصهيوني يتجاوز الأعراف والقوانين الدولية من خلال الاعتداء على الأسرى، متوجهة بالتحية لارواح شهداء مسيرة العودة والاسرى في سجون الاحتلال.
 

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