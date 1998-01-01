حماس: شعبنا لن يتراجع وسيواصل مقاومته والمشاريع المشبوهة لن تمر

غزة / سما /

قال ماهر صبرة القيادي في حركة حماس، اليوم الجمعة، إننا على موعد مع يوم الأسير الفلسطيني والذي يتزامن مع خوض الأسرى في سجون الاحتلال معركة الكرامة.

وأضاف خلال كلمته في فعاليات جمعة معا لمواجهة التطبيع بمخيم العودة ملكة شرق غزة: نحيي جماهير شعبنا التي ما زالت تخرج صامدة ثابتة في مسيرات العودة في جمعتها 54 على التوالي.

وتابع: في جمعة "معا لمواجهة التطبيع" تتقاطع فيها رسائل عشرات الآلاف في مسيرات العودة مع الحملة العالمية لمقاومة التطبيع في كل مناحي العالم الحر الإنساني المؤيد للقضية الفلسطينية.

واردف: نتكلم بوضوح ونخاطب كل جماهير أمتنا العربية والإسلامية في كل المستويات الرسمية والشعبية نقول لهم بثقة وعزة أن اهل فلسطين على قدر التحدي وعلى قدر المسؤولية وسنحمل وحملنا قضية الأمة بالدم والتضحيات والجراحات وما زالنا ثابتين في ميادين التحدي للمحتل.

وقال: نستهجن الأصوات النشاز التي نسمعها اليوم لمحاولات التطبيع مع الاحتلال وإعطاء شرعية للكيان الذي يغتصب الأرض وينتهك المقدسات.

وأوضح صبرة أن شعبنا لم يمل ولم يتراجع وسيواصل مقاومته ونطالب الدول العربية بأن لا تقدم يد التطبيع للعدو الصهيوني.

وأشار القيادي في حماس، الى أن التاريخ لا يرحم وكل محاولة للتطبيع مع الاحتلال هي طعنة غدر في ظهر للمقاومة فالتطبيع حرام مع اعداء الأمة وهي خيانة لجراحات أبناء شعبنا وهي خيانة للأسرى الذي يواجهون المحتل بامعائهم الخاوية.

ولفت الى أن ما يسمى بإسرائيل هو كيان مين لا مقام له على أرضنا وهو إلى زوال ولا يمكن لهذا الكيان ان يصبح جزء من أمتنا ببعض المشاريع المشبوهة والصفقات والمؤامرات

ووجه رسالة للمطيعين العرب، قال فيها لمن يطبع مع الاحتلال من أبناء أمتنا "عار عليكم"

وأكد القيادي في حماس، أن المشاريع المشبوهة للتطبيع مع الاحتلال لن تمر وسيخيب كل من يسارع مع الصهاينة بمشاريع كانت تحت الطاولة او فوقها وستبوء جميعها بالفشل