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فلسطين تشارك في مهرجان دمنهور الدولي السابع للفولكلور

الجمعة 12 أبريل 2019 05:41 م / بتوقيت القدس +2GMT
فلسطين تشارك في مهرجان دمنهور الدولي السابع للفولكلور


القاهرة /سما/

أحيت فرقة كنعان للثقافة والفنون الفلسطينية إلى جانب فرقتي الحرية للفنون الشعبية، والفرقة القومية للموسيقى والآلات الشعبية، حفل ختام مهرجان دمنهور الدولي السابع للفولكلور، والمقام تحت رعاية دار الأوبرا المصرية في إطار احتفالات وزارة الثقافة المصرية برئاسة مصر للاتحاد الافريقي.

وحضر الحفل مدير دار الأوبرا المصرية مجدي صابر، ورئيس جامعة دمنهور عبيد صالح، ومدير أوبرا دمنهور محمد ظريف، بالإضافة لحشد من الشخصيات العامة والفنية من جميع الوطن العربي.

وفي ختام الحفل تم تكريم فرقة كنعان لتمثيلها دولة فلسطين خير تمثيل بمنحها درعا وشهادة تقدير مقدمة من رئيس دار الأوبرا المصرية، ومدير أوبرا دمنهور وجامعة دمنهور.

وشاركت في المهرجان الذي استمر لمدة أسبوع، 26 فرقة من 13 دولة عربية وأجنبية هي فلسطين ومصر، والسودان، والجزائر، ولبنان، واليونان، وجورجيا، وتركمنستان، والصين، وتايلاند، واندونيسيا، وسيريلانكا والهند".

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