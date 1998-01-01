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والا: حماس خبيرة في نظام التصعيد وسيحدث انفجار كبير للوضع

الجمعة 12 أبريل 2019 05:32 م / بتوقيت القدس +2GMT
والا: حماس خبيرة في نظام التصعيد وسيحدث انفجار كبير للوضع


غزة / سما /

عقب موقع والا العبري، اليوم الجمعة، على مسيرات العودة وكسر الحصار المقامة على الحدود الشرقية لقطاع غزة بدعزة من الهبئة الوطنبية العليا لمسيرات العودة.

وقال أمير بوخبوط المراسل العسكري لموقع والا العبري، "ها هم عادوا، مظاهرات على حدود غزة، عنف، رعب شعبي، قطع للسياج، ويوجد بالفعل جرحى على الجانب الفلسطيني".

وأضاف: أن حماس خبيرة في نظام التصعيد، سوف تبدأ ببطء في العودة إلى "الفوضى" التي كانت هنا قبل الانتخابات.

وتابع:  تذكروا أن أكبر لغم أرضي هو التوتر الكامن بين مطلب إعادة إعمار غزة وبين الهدوء الحالي، إذا لم تتوازي الخطوات وفق ترتيبات وساطة مصر، سيحدث انفجار كبير للوضع.

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