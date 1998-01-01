غالبية تتوقع تراجع نتنياهو عن تفاهمات مع حماس والعودة للتصعيد

القدس المحتلة / سما /

عبر غالبية المشاركين في استطلاع للرأي أجراه "مركز عكا للدراسات الإسرائيلية" إمكانية تراجع رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو عن تفاهمات وقف إطلاق النار التي أبرمت شفويا بوساطة مصرية بين حماس و"إسرائيل".

وتوقع ما نسبته 66% أن يتراجع نتنياهو عن التفاهمات من أجل أن يكسب ثقة ليبرمان في الكنيست والذي حصل على خمسة مقاعد في الانتخابات الأخيرة.

أما 34% من المستطلعة آرائهم فقد توقعوا بأن نتنياهو لا يستطيع التراجع عن هذه التفاهمات لكي يكسب ليبرمان في صفه.

قناة "كان" العبرية كشفت عن مطالب من المتوقع أن يطلبها ليبرمان قبل الدخول في حكومة جديدة مع نتنياهو أبرزها تغيير جذري في السياسة الأمنية تجاه قطاع غزة، وعدم تنفيذ التفاهمات مع حماس.

وما يعزز فرصة دخول ليبرمان ضمن حكومة يرأسها نتيناهو، تصريحاته السابقة خلال الدعاية الانتخابية بأنه لن يشارك في حكومة يرأسها بيني غانتس، حيث عبر سابقا عن أمله بالعودة إلى وزارة الجيش.

استقالة ليبرمان وانسحابه من الائتلاف الحكومي في نوفمبر العام الماضي جاءت على خلفية التوصل إلى وقف لإطلاق النار بين حماس و"إسرائيل" بعد يومين من التصعيد أطلقت فيه الفصائل الفلسطينية في غزة أكثر من 400 صاروخ.

وهاجم ليبرمان حينها نتنياهو واتهمه بالضعف والفشل في التعامل مع حركة حماس في قطاع غزة والاستسلام لها، وتخليه عن أمن سكان غلاف قطاع غزة.