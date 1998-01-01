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حماس: قضية الأسرى تقف على سلم أولوياتنا

الجمعة 12 أبريل 2019 05:24 م / بتوقيت القدس +2GMT
حماس: قضية الأسرى تقف على سلم أولوياتنا


غزة / سما /

أكد  إسماعيل رضوان القيادي في حركة حماس، اليوم الجمعة،  أن قضية الأسرى تقف على سلم أولوياتنا ولن يهدأ لنا بال حتى ينالوا حريتهم.

ووجه رضوان في تصريحات صحفية،  التحية لشهدائنا الأبرار ولجرحانا البواسل ولأبناء شعبنا الذين خرجوا بعشرات الآلاف في جمعة ( معا لمواجهة التطبيع) ليؤكدوا على رفضهم لكل أشكال التطبيع مع الاحتلال الصهيوني.

وأضاف: نوجه التحية لأسرانا البواسل الذين يخوضون معركة الكرامة الثانية ونحمل الإحتلال المسؤولية الكاملة عن حياتهم وسلامتهم.

ودعا القيادي في حماس،  أبناء شعبنا وأمتنا والمؤسسات الحقوقية والدولية لأكبر حملة تضامن مع أسرانا البواسل.

وتابع: ندين كافة أشكال التطبيع مع الاحتلال وندعو أبناء أمتنا إلى فضح المطبعين والتبرء منهم، موضحا أن التطبيع مع الاحتلال جريمة وانحدار أخلاقي وقيمي ويجرأ الاحتلال على ارتكاب مزيد من الجرائم ضد أبناء شعبنا.

وأكد رضوان على استمرار مسيرات العودة وكسر الحصار بطابعها الشعبي وأدواتها السلمية حتى تحقق أهدافها برفع الحصار عن غزة وتحقيق حق العودة وافشال صفقة القرن ومواجهة التطبيع مع الاحتلال.

وقال القيادي في حماس، إن الوحدة الوطنية هي فريضة شرعية وضرورة وطنية لمواجهة المشاريع الصهيو أمريكية في المنطقة وعلى رأسها صفقة القرن.

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