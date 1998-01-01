  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

ابو مجاهد: المقاومة قادرة على صياغة الانتصار من جديد ووجه رسالة لأذرع المقاومة مفادها..

الجمعة 12 أبريل 2019 05:12 م / بتوقيت القدس +2GMT
ابو مجاهد: المقاومة قادرة على صياغة الانتصار من جديد ووجه رسالة لأذرع المقاومة مفادها..


غزة / سما /

قال محمد البريم ابو مجاهد الناطق باسم لجان المقاومة، عضو الهيئة الوطنية العليا لمسيرات العودة، اليوم الجمعة، إنه  برغم الجوع وبرغم خوضهم لمعركة الأمعاء الخاوية بأمعائهم نوجه التحية لأسرانا في سجون الاحتلال.

وأضاف في تصريحات له: نوجه رسالة لكافة أذرع المقاومة العسكرية أننا نقف اليوم إلى جانب الأسرى وإلى جانب حقوقهم

وأكد البريم، أن  المقاومة قادرة على إعادة صياغة الانتصار من جديد وتنفيذ صفقة تبادل مشرفة يخرج فيها أسرانا من سجون الاحتلال، مضيفا: أن  شعبنا يؤكد رفضه للتطبيع والمطبعين مع الاحتلال.

وتابع: إننا لن نألوا جهدا في فضح كل من يُطبع مع الاحتلال وعلى الجميع القيام بواجبهم في فضح كل من يطبع مع الكيان

وشدد البريم على أن مسيرات العودة وكسر الحصار متواصلة وباقية ولن يستطيع أحد أن يفت من عضد أبناء شعبنا باستمراره في هذه المسيرات حتى تحقق أهدافها كاملة دون انتقاص

كما أكد المناطق باسم لجان المقاومة الشعبية، على أن شعبنا سيتصدى لكل الصفقات المشبوهة من خلال التمسك بالوحدة الوطنية على أساس المقاومة

الأكثر قراءة اليوم

الاحمد: صفقة ترامب بدأت تطبق على الارض ويوجه دعوة لحركة حماس مفادها..

الداخلية بغزة تصدر بياناً بشأن حادثة الشاب محمد صافي الذي فقد بصره

"الموساد" يهدد بكشف رجل نتنياهو السري في الدول العربية

صور.. قتيل واصابات بينها خطيرة جدا لجنود الاحتلال بانحراف حافلة في النقب

صحيفة عبرية: غالانت مرشحا لوزارة الحرب و نتنياهو لم ينس ما فعله ليبرمان معه

النتائج النهائية: تفوق الليكود على تحالف الجنرالات وبينيت خارج الكنيست

عقب عزله بساعات... "الجنائيات الدولية" تطلب البشير وتحذر أي دولة من إيوائه

الأخبار الرئيسية

مسيرات العودة

بالصور.. اصابات بالتزامن مع بدء توافد المواطنين لمخيمات العودة شرق قطاع غزة

غالبية تتوقع تراجع نتنياهو عن تفاهمات مع حماس والعودة للتصعيد

k

الديمقراطية: نبحث مع روسيا عقد لقاء جديد بين الفصائل في موسكو

اضراب الاسرى ..معركة الكرامة 2 تدخل يومها الخامس وتوجهات نحو التصعيد

ترامب

تقرير : ترامب يتجه إلى نشر صفقة القرن هذا الشهر