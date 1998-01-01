ابو مجاهد: المقاومة قادرة على صياغة الانتصار من جديد ووجه رسالة لأذرع المقاومة مفادها..

غزة / سما /

قال محمد البريم ابو مجاهد الناطق باسم لجان المقاومة، عضو الهيئة الوطنية العليا لمسيرات العودة، اليوم الجمعة، إنه برغم الجوع وبرغم خوضهم لمعركة الأمعاء الخاوية بأمعائهم نوجه التحية لأسرانا في سجون الاحتلال.

وأضاف في تصريحات له: نوجه رسالة لكافة أذرع المقاومة العسكرية أننا نقف اليوم إلى جانب الأسرى وإلى جانب حقوقهم

وأكد البريم، أن المقاومة قادرة على إعادة صياغة الانتصار من جديد وتنفيذ صفقة تبادل مشرفة يخرج فيها أسرانا من سجون الاحتلال، مضيفا: أن شعبنا يؤكد رفضه للتطبيع والمطبعين مع الاحتلال.

وتابع: إننا لن نألوا جهدا في فضح كل من يُطبع مع الاحتلال وعلى الجميع القيام بواجبهم في فضح كل من يطبع مع الكيان

وشدد البريم على أن مسيرات العودة وكسر الحصار متواصلة وباقية ولن يستطيع أحد أن يفت من عضد أبناء شعبنا باستمراره في هذه المسيرات حتى تحقق أهدافها كاملة دون انتقاص

كما أكد المناطق باسم لجان المقاومة الشعبية، على أن شعبنا سيتصدى لكل الصفقات المشبوهة من خلال التمسك بالوحدة الوطنية على أساس المقاومة