بالصور.. اصابات بالتزامن مع بدء توافد المواطنين لمخيمات العودة شرق قطاع غزة

غزة / سما /

اصيب 3 مواطنين برصاص الاحتلال، اليوم الجمعة، خلال قمع الاحتلال للمشاركين على طول الحدود الشرقية للقطاع في مسيرات العودة وكسر الحصار في الجمعة 54 تحت شعار "معا لمواجهة التطبيع".

وبحسب وزارة الصحة بغزة، اصيب 3 مواطنين برصاص الاحتلال الاسرائيلي شرق قطاع غزة.

وبدأت الجماهير الفلسطينية بالتوافد، عصر اليوم الجمعة، الى مخيمات العودة الخمس على طول الحدود الشرقية للقطاع للمشاركة في الجمعة 54 لفعاليات مسيرات العودة تحت شعار "معا لمواجهة التطبيع".

وأفادت مصادر محلية ببدء توافد المواطنين الى مخيمات العودة شرقي القطاع للمشاركة في مسيرات العودة وكسر الحصار.

واطلقت قوات الاحتلال النار وقنابل الغاز صوب المشاركين في مسيرات العودة على طول الحدود الشرقية لقطاع غزة، فيما اطلقت قوات الاحتلال قنابل الصوت صوب الشبان شرق موقع أبو صفية شمال قطاع غزة.

من جانبها، انهت الطواقم الطبية بغزة، استعداداتها وتجهيزاتها مواكبة لانطلاق فعاليات الجمعة ال 54 لمسيرة العودة وكسر الحصار اليوم شرق قطاع غزة.

ودعت الهيئة الوطنية العليا لمسيرة العودة وكسر الحصار، أهالي وسكان قطاع غزة للمشاركة الفعالة في جمعة "معًا لمواجهة التطبيع" بمخيمات العودة، مؤكدة مواصلة المسيرات حتى تحقيق جميع أهدافها.

كما زعم موقع حدشوت 24 العبري، أنه في الدقائق القليلة الماضية اطلقت بالونات حارقة ومفخخة من قطاع غزة باتجاه مستوطنات الغلاف.

يتبع...