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إصابة شاب بالرصاص المعدني والعشرات بالاختناق في كفر قدوم

الجمعة 12 أبريل 2019 04:04 م / بتوقيت القدس +2GMT
إصابة شاب بالرصاص المعدني والعشرات بالاختناق في كفر قدوم


قلقيلية / سما /

أصيب شاب بالرصاص المعدني المغلف بالمطاط والعشرات بالاختناق، اليوم الجمعة، خلال قمع قوات الاحتلال الإسرائيلي مسيرة قرية كفر قدوم، شرق محافظة قلقيلية الأسبوعية السلمية المناهضة للاستيطان، والمطالبة بفتح شارع القرية المغلق منذ أكثر من 15 عاما، اليوم الجمعة.

وقال مراد شتيوي منسق المقاومة الشعبية في كفر قدوم، إن قوات الاحتلال هاجمت المسيرة بالرصاص المعدني المغلفة بالمطاط وقنابل الغاز المسيل للدموع والصوت، والرصاص الحي في الهواء، ما أدى لإصابة احد الشبان برصاصة معدنية في قدمه، والعشرات بالاختناق، وإنهم عولجوا ميدانيا.

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