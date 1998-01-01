إصابة شاب بالرصاص المعدني والعشرات بالاختناق في كفر قدوم

قلقيلية / سما /

أصيب شاب بالرصاص المعدني المغلف بالمطاط والعشرات بالاختناق، اليوم الجمعة، خلال قمع قوات الاحتلال الإسرائيلي مسيرة قرية كفر قدوم، شرق محافظة قلقيلية الأسبوعية السلمية المناهضة للاستيطان، والمطالبة بفتح شارع القرية المغلق منذ أكثر من 15 عاما، اليوم الجمعة.

وقال مراد شتيوي منسق المقاومة الشعبية في كفر قدوم، إن قوات الاحتلال هاجمت المسيرة بالرصاص المعدني المغلفة بالمطاط وقنابل الغاز المسيل للدموع والصوت، والرصاص الحي في الهواء، ما أدى لإصابة احد الشبان برصاصة معدنية في قدمه، والعشرات بالاختناق، وإنهم عولجوا ميدانيا.