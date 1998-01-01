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إصابات بالاختناق عقب قمع الاحتلال مسيرة بلعين الأسبوعية

الجمعة 12 أبريل 2019 04:01 م / بتوقيت القدس +2GMT
إصابات بالاختناق عقب قمع الاحتلال مسيرة بلعين الأسبوعية


رام الله / سما /

 أصيب عدد من المواطنين بالاختناق، نتيجة قمع قوات الاحتلال الاسرائيلي مسيرة قرية بلعين، غرب مدينة رام الله، السلمية الأسبوعية، التي انطلقت عقب صلاة ظهر اليوم الجمعة، من وسط القرية باتجاه جدار الفصل العنصري الجديد في منطقة أبو ليمون، جنوب القرية.

وأطلق جنود الاحتلال القنابل الصوتية، والغاز المسيل للدموع بكثافة تجاه المشاركين في المسيرة، ما أدى الى اصابة عدد منهم بالاختناق.

وشارك في المسيرة التي دعت اليها اللجنة الشعبية لمقاومة الجدار والاستيطان في بلعين، أهالي القرية، ومتضامنون أجانب، وذلك إسنادا للأسرى في سجون الاحتلال.

ورفع المشاركون العلم الفلسطيني، ورددا الهتافات الداعية الى الوحدة الوطنية، ولإطلاق سراح جميع الأسرى والحرية لفلسطين وعودة جميع اللاجئين الى ديارهم وأراضيهم التي هجروا منها.

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