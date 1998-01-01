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الرئيس يستقبل رؤساء الوفود المشاركة في مؤتمر النيابة العامة

الجمعة 12 أبريل 2019 03:36 م / بتوقيت القدس +2GMT
الرئيس يستقبل رؤساء الوفود المشاركة في مؤتمر النيابة العامة


رام الله / سما /

 استقبل الرئيس الفلسطيني محمود عباس، بمقر الرئاسة في مدينة رام الله، اليوم الجمعة، رؤساء الوفود المشاركة في مؤتمر النيابة العامة التاسع حول مكافحة الجرائم الالكترونية والتي تضم 22 دولة.

ووضع النائب العام لدولة فلسطين المستشار اكرم الخطيب في بداية اللقاء السيد الرئيس، بصورة مجريات المؤتمر ومخرجاته الهامة، شاكرا وكالة التعاون التركي لدورها في رعاية هذا المؤتمر، كما قدم عدد من رؤساء الوفود الشكر للسيد الرئيس على استقباله لهم، مؤكدين اهمية هذا المؤتمر ودعمهم للقضية الفلسطينية.

وبدوره عبر الرئيس، عن تقديره الكبير لرؤساء الوفود على مشاركتهم، ودعاهم لمواصلة التعاون في مجال محاربة الجريمة، وسيادة القانون.

وحضر اللقاء: نائب رئيس الوزراء زياد ابو عمرو، وعلي مهنا المستشار القانوني للرئيس.

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