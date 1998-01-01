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فلسطين تتواصل مع تركيا حول ظروف وفاة الشاب ابو شملة من غزة

الجمعة 12 أبريل 2019 03:31 م / بتوقيت القدس +2GMT
فلسطين تتواصل مع تركيا حول ظروف وفاة الشاب ابو شملة من غزة


انقرة /سما/

قالت سفارة دولة فلسطين لدى تركيا إنها تواصل عملها مع السلطات التركية من أجل إنهاء التحقيقات الخاصة بحادثة سقوط المواطن محمد كامل أبو شملة، من الطابق الرابع في أحد فنادق منطقه "ديدم" منذ أكثر من عشرة أيام، حيث أعلنت وفاته صباح اليوم في مستشفى مدينة أيدن.

وأعلنت السفارة أنها وفي الوقت نفسه ستباشر إجراءات نقل جثمانه ليوارى الثرى في أرض الوطن.

وتقدمت السفارة بأحر التعازي إلى عائلته، داعية الله تعالى أن يلهمهم الصبر والسلوان.

يشار الى أن الشاب محمد ابو شملة 25 قد توفي صباح الجمعة في المشافي التركية حيث كان يعالج من إصابات خطيرة جراء سقوطه من الطابق الرابع.

وكان أبو شملة من مخيم النصيرات وسط قطاع غزة أصيب بعد سقوطه من الطابق الرابع في الفندق الذي كان يتواجد به بمدينة إزمير أثناء هروبه من ملاحقة الشرطة التركية لمجموعة من الشبان الذي ينتظرون دورهم للهجرة إلى اليونان عبر البحر.

ومكث أبو شملة نحو 10 أيام في المستشفى في حالة خطيرة جداً، حيث كان يعاني من تهشم في الجمجة مع نزيف حاد في الرئة.

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