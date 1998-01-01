إغلاق كافة محطات القطار في إسرائيل

القدس المحتلة / سما /

أدى تصاعد كبير في الصراع بين الإدارة ولجنة العمال، إلى اغلاق كافة حركة القطارات في إسرائيل، اليوم الجمعة، وبناء على تعليمات الإدارة، فانه في تمام الساعة 8:00 صباحا، تم إيقاف حركة القطار تماما.

وتقول الادارة إن هذا يرجع إلى حقيقة أن ثمانية مسؤولين (مدراء المرور في القيادة القومية للسكك الحديدية) قد أعلنوا عن مرضهم.

ودخل في الساعة 8:00 الإضراب العام حيز التنفيذ، ومن الآن وحتى إشعار جديد، لن تغادر القطارات من مختلف المحطات في جميع أنحاء إسرائيل.

من جانبه، أصدر وزير النقل والاستخبارات الإسرائيلي إسرائيل كاتس تعليماته إلى إدارة السكك الحديدية بالطعن فوراً في محكمة العمل لإصدار تعليمات إلى لجنة العمال لإعادة مفتشي السلامة إلى عملهم، مع اتخاذ الإجراءات التأديبية ضد رئيس وأعضاء اللجنة التي دعت الى الاضراب.

وقال كاتس "لن نسمح بفوضى على السكك الحديدية الاسرائيلية ولن يحتجز الركاب كرهائن من قبل مجموعة تحاول من خلال الابتزاز الحصول على المزايا بالقوة والبلطجة".