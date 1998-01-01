  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

إغلاق كافة محطات القطار في إسرائيل

الجمعة 12 أبريل 2019 03:18 م / بتوقيت القدس +2GMT
إغلاق كافة محطات القطار في إسرائيل


القدس المحتلة / سما /

أدى تصاعد كبير في الصراع بين الإدارة ولجنة العمال، إلى اغلاق كافة حركة القطارات في إسرائيل، اليوم الجمعة، وبناء على تعليمات الإدارة، فانه في تمام الساعة 8:00 صباحا، تم إيقاف حركة القطار تماما.

وتقول الادارة إن هذا يرجع إلى حقيقة أن ثمانية مسؤولين (مدراء المرور في القيادة القومية للسكك الحديدية) قد أعلنوا عن مرضهم.

ودخل في الساعة 8:00 الإضراب العام حيز التنفيذ، ومن الآن وحتى إشعار جديد، لن تغادر القطارات من مختلف المحطات في جميع أنحاء إسرائيل.

من جانبه، أصدر وزير النقل والاستخبارات الإسرائيلي إسرائيل كاتس تعليماته إلى إدارة السكك الحديدية بالطعن فوراً في محكمة العمل لإصدار تعليمات إلى لجنة العمال لإعادة مفتشي السلامة إلى عملهم، مع اتخاذ الإجراءات التأديبية ضد رئيس وأعضاء اللجنة التي دعت الى الاضراب.

وقال كاتس "لن نسمح بفوضى على السكك الحديدية الاسرائيلية ولن يحتجز الركاب كرهائن من قبل مجموعة تحاول من خلال الابتزاز الحصول على المزايا بالقوة والبلطجة".

الأكثر قراءة اليوم

الاحمد: صفقة ترامب بدأت تطبق على الارض ويوجه دعوة لحركة حماس مفادها..

الداخلية بغزة تصدر بياناً بشأن حادثة الشاب محمد صافي الذي فقد بصره

"الموساد" يهدد بكشف رجل نتنياهو السري في الدول العربية

صور.. قتيل واصابات بينها خطيرة جدا لجنود الاحتلال بانحراف حافلة في النقب

عقب عزله بساعات... "الجنائيات الدولية" تطلب البشير وتحذر أي دولة من إيوائه

البشير حكم السودان 30 عاما وتمتع بدعم الاخوان وخان "الترابي" وقبل بانفصال الجنوب

جيش الاحتلال يسحب الحشود العسكرية من حدود غزة

الأخبار الرئيسية

k

الديمقراطية: نبحث مع روسيا عقد لقاء جديد بين الفصائل في موسكو

اضراب الاسرى ..معركة الكرامة 2 تدخل يومها الخامس وتوجهات نحو التصعيد

غزة : استعدادات لجمعة "معاً لمواجهة التطبيع" ضمن مسيرات العودة

ترامب

تقرير : ترامب يتجه إلى نشر صفقة القرن هذا الشهر

860x484

النتائج النهائية: تفوق الليكود على تحالف الجنرالات وبينيت خارج الكنيست