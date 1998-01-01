تكريم الوحدة السرية 504 ومنحها وسام قائد شعبة الاستخبارات

القدس المحتلة / سما /

كشفت القناة الثانية العبرية، صباح اليوم الجمعة، أن قائد شعبة الاستخبارات العسكري بالجيش الإسرائيلي، قام بتكريم الوحدة السرية 504، ومنحها وسام قائد الشعبة.

وقالت القناة العبرية، إن هذا التكريم الذي تم بالأمس، جاء نتيجة نشاطات الوحدة، في إحباط مجموعة تهديدات وعمليات أمنية ضد أهداف إسرائيلية، ما بين السنوات 2013- 2018.

وبحسب القناة العبرية، أقيمت هذه الوحدة السرية في العام 1949، وهي تتبع لشعبة الاستخبارات العسكرية بالجيش الإسرائيلي، وحصلت منذ تأسيسها على أربع أوسمة.

وأضافت القناة العبرية، أن نشاطات الوحدة تشمل كافة المناطق بالبلاد، والمناطق الحدودية المجاورة لها، وتركز نشاطاتها على حدود لبنان، وبالضفة الغربية، وقطاع غزة.

وبحسب القناة العبرية، تم تكريم هذه الوحدة السرية، ومنحها وسام رئيس جهاز شعبة الاستخبارات، "تمير هايمان"، بسبب نشاطاتها في إحباط مجموعة تهديدات وعمليات ضد إسرائيل بالمناطق الشمالية.

يشار إلى أن هذه الوحدة السرية، مسؤولة عن تجنيد وتشغيل العملاء، والمتعاونين مع الجيش الإسرائيلي، في المناطق التي يحتلها الجيش، أو في المناطق المحاذية للحدود الإسرائيلية.