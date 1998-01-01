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الديمقراطية: نبحث مع روسيا عقد لقاء جديد بين الفصائل في موسكو

الجمعة 12 أبريل 2019 02:47 م / بتوقيت القدس +2GMT
الديمقراطية: نبحث مع روسيا عقد لقاء جديد بين الفصائل في موسكو


رام الله / سما /

أعلن الأمين العام للجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين نايف حواتمة الجمعة، أنه يبحث مع الجانب الروسي عقد لقاء جديد بين الفصائل الفلسطينية في موسكو، بأقرب فرصة ممكنة.

وقال حواتمة -الذي يزور موسكو على رأس وفد كبير من الجبهة  الذي "نناضل من أجل القيام، وبأقرب فرصة ممكنة، بخطوة جديدة للقاء جديد في موسكو (بين الفصائل)، وهذا هو موضوع مباحثاتنا الجارية في هذه الزيارة بدعوة من وزارة الخارجية الروسية، ولنا لقاءات متعددة على مستويات عليا".

وأضاف: "نعمل من أجل خطوات جديدة، وفي مقدمتها حوار جديد بأقرب فرصة ممكنة، في موسكو، لنبحث مرة أخرى، العلاقات الفلسطينية الفلسطينية وقضايا الوحدة الوطنية، ونبحث بقضايا تطبيق القرارات التي اتخذناها في مؤسسات منظمة التحرير، وبالإجماع الوطني أيضًا".

وأوضح حواتمة "نحن في الديمقراطية وقعنا مع عدد من الفصائل على البيان المشترك الذي توصلنا إليه، لكن توجد فصائل أخرى، وهي أربع فصائل لم توقع عليه، لما فيها- حماس والجهاد الإسلامي .

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