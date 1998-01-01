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مبادرة إماراتية ـ سعودية لتخفيف معاناة متضرري السيول في إيران

الجمعة 12 أبريل 2019 02:26 م / بتوقيت القدس +2GMT
مبادرة إماراتية ـ سعودية لتخفيف معاناة متضرري السيول في إيران


ابو ظبي/وام/

أعلنت هيئة الهلال الأحمر الإماراتي، وبالتنسيق مع هيئة الهلال الأحمر السعودي، عن مبادرة مشتركة للتخفيف من معاناة المواطنين الإيرانيين المتضررين جراء السيول والفيضانات المدمرة وغير المسبوقة التي شهدتها إيران مؤخراً.

وفي تصريح مشترك، أشارت الهيئتان إلى أن هذه المبادرة المشتركة تأتي من منطلق أواصر الأخوة الإسلامية وتؤكد على التضامن الانساني مع الشعب الإيراني.

وتبحث كل من هيئة الهلال الأحمر الإماراتي وهيئة الهلال الأحمر السعودي حالياً الآليات اللازمة لتفعيل هذه المبادرة والمساهمة بإيجابية في الحد من تداعيات السيول والفيضانات في المناطق المنكوبة.

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