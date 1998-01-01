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صورة: وفاة الشاب محمد أبو شملة من غزة بعد مطاردته من الشرطة التركية

الجمعة 12 أبريل 2019 10:59 ص / بتوقيت القدس +2GMT
صورة: وفاة الشاب محمد أبو شملة من غزة بعد مطاردته من الشرطة التركية


غزة / سما /

توفي صباح الجمعة الشاب الفلسطيني محمد أبو شملة 25 عاماً في المشافي التركية حيث كان يعالج من إصابات خطيرة جراء سقوطه من الطابق الرابع.

وكان أبو شملة من مخيم النصيرات وسط قطاع غزة أصيب بعد سقوطه من الطابق الرابع في الفندق الذي كان يتواجد به بمدينة إزمير أثناء هروبه من ملاحقة الشرطة التركية لمجموعة من الشبان الذي ينتظرون دورهم للهجرة إلى اليونان عبر البحر.

ومكث أبو شملة نحو 10 أيام في المستشفى في حالة خطيرة جداً، حيث كان يعاني من تهشم في الجمجة مع نزيف حاد في الرئة.

ويستخدم مئات الشباب الفلسطينيين تركيا وسيلة من أجل الوصول إلى أوروبا بالتهريب عبر اليونان.

المصدر :" نيوترك برس

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