اضراب الاسرى ..معركة الكرامة 2 تدخل يومها الخامس وتوجهات نحو التصعيد

القدس المحتلة / سما /

يواصل مئات الأسرى الفلسطينيين في سجون الاحتلال الإسرائيلي إضرابهم عن الطعام لليوم الخامس على التوالي، احتجاجا ورفضا للإجراءات الإسرائيلية، في حين تستمر الفعاليات المتضامنة والداعمة للأسرى في المطالبة بحقوقهم.



وتستمر الفعاليات الفلسطينية للتضامن مع الأسرى المضربين في سجون الاحتلال، وتنظم صباح الجمعة كل من؛ وزارة شؤون الأسرى والمحررين وحركة الأحرار الفلسطينية، يوم المساندة لأبناء الأسرى بعنوان: "دعما لكم أسرانا في إضرابكم نهتم ونساند أطفالكم".

ولفت ا نادي الأسير الى أن إدارة سجون الاحتلال لم تستجب لمطالب الحركة الأسيرة كإزالة أجهزة التشويش وإعادة زيارات أهالي أسرى قطاع غزة، وعدم التوصل الى تفاهمات واضحة حول تركيب أجهزة تلفونات عمومية بين أقسام السجون، وعدم إنهاء عزل الأسرى المعاقبين إثر الاحداث الأخيرة في سجن النقب الصحراوي، ووقف عمليات الإقتحام والتنكيل والاهمال الطبي بحقهم وغيرها من المطالب.