إصابة شابين واعتقال ثالث وعشرات حالات الاختناق خلال مواجهات في قباطية

رام الله / سما /

أصيب شابان من بلدة قباطية جنوب جنين فجر اليوم الجمعة، برصاص قوات الاحتلال بالقدمين والعشرات بحالات اختناق، واعتقل شاب ثالث، خلال مواجهات مع قوات الاحتلال في البلدة فجرا.

وذكرت مصادر محلية، بأن الشابين إياد حمزة سباعنة، ويوسف جاسر نزال، أصيبا بعياريين ناريين بقدميهما، فيما اعتقلت قوات الاحتلال الشاب محمد أحمد أبو معلا، بعد دهم منزل والده وتفتيشه ومداهمة عدة منازل، وأفادت بإصابة العشرات بحالات اختناق خلال اقتحام قوات الاحتلال البلدة فجرا، ما أدى إلى اندلاع مواجهات بين الشبان وقوات الاحتلال التي أطلقت الأعيرة النارية الحية وقنابل الصوت والغاز المسيل للدموع ، واستمرت المواجهات حتى ساعات صباح اليوم.