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"غباي" يدرس الاستقالة من رئاسة حزب العمل

الجمعة 12 أبريل 2019 10:33 ص / بتوقيت القدس +2GMT
"غباي" يدرس الاستقالة من رئاسة حزب العمل


القدس المحتلة / سما /

كشفت القناة العبرية 13، أن رئيس حزب العمل "أفي غباي" يدرس الاستقالة من رئاسة الحزب وتعيين رئيس زمني مؤقت بدلا عنه، وذلك بسبب خسارته الساحقة في الانتخابات الأخيرة.

ووفقا للقناة، جاء ذلك بعد ساعات من إعلان الجنرال احتياط تل روسو صاحب المركز الثاني في قائمة حزب العمل عن دراسته للاستقالة من حزب العمل في أعقاب نتائج الانتخابات.

يشار إلى أن سبب دراسة روسو وغباي الاستقالة هو انخفاض قوة حزب العمل في الانتخابات الأخيرة إلى 6 مقاعد فقط، كما يشار إلى أنه في حال استقالة روسو وغباي من الحزب سيدخل مكانهما كل من ميراف ميخائيلي وعومر بار ليف.

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