القاهرة: فلسطين تحصد المركز الأول بالمهرجان الثقافي

القاهرة / وكالات /

شاركت دولة فلسطين في المهرجان الثقافي الدولي الرابع الذي نظمته القرية الفرعونية في ذكرى مرور 35 عاما على إنشائها، بمشاركة 20 سفارة عربية وأجنبية ومراكز ثقافية، وبحضور المستشار الإعلامي للسفارة ناجي الناجي، وعدد من الشخصيات الدبلوماسية والسياسية.

وأعرب مدير القرية الفرعونية مجدي الزيات عند افتتاحه جناح فلسطين عن عميق تقديره للمشاركة الفلسطينية في ظل الظروف التي تمر بها فلسطين ودلالة هذه المشاركة لحبهم للحياة ودفاعهم عن ثقافتهم أمام العالم أجمع.

بدوره، قدم الناجي عرضا سريعا حول رموز الثقافة الفلسطينية للزوار ودلالات المنتجات الفلسطينية المختلفة وارتباطها بالدفاع عن الأرض، وقدم الكوفية الفلسطينية كتذكار رمزي لمدير القرية الفرعونية.

واشتملت المشاركة الفلسطينية على جناح يحوي المطرزات والمنتجات الفلسطينية المختلفة التي تعكس الإرث والتاريخ الحضاري التي تتناقلها الأجيال الفلسطينية، وكذلك عرضا للأكلات الشعبية المختلفة إلى جانب معرض للصور الفوتوغرافية التي تعكس طبيعة الحياة اليومية في فلسطين ومقاومتهم للمحتل الاسرائيلي في أبسط مقومات الحياة.

وفي الختام تم تكريم دولة فلسطين نظير مشاركتها البناءة والتي أضفت طابعا خاصا على الحفل، وكذلك حصدت الفرقة الفلسطينية المشاركة في الحفل الفني "ايلياء للثقافة والفنون" على المركز الأول على مستوى الفرق الفنية المشاركة حيث نالت اعجاب الحضور والمنظمين .

يذكر أن الدول المشاركة هي: فلسطين، وتونس، وفيتنام، وليبيا، وباكستان، وسريلانكا، وبوليفيا، وكازخستان، ونيبال، والمجر، واليمن، وكوت ديفوار، وبيرو، والهند، وماليزيا، والصومال، والمراكز الثقافية اليابانية والكورية والهندية والصينية.