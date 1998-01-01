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مئات العرب صوتوا لحزب "يهدوت هتوارة"

الجمعة 12 أبريل 2019 10:31 ص / بتوقيت القدس +2GMT
مئات العرب صوتوا لحزب "يهدوت هتوارة"


القدس المحتلة / سما /

أظهرت نتائج انتخابات الكنيست 21 تزايد شعبية حزب يهدوت الحريدي برئاسة يعقوب ليتسمان في أوساط القطاع العربي في اسرائيل، حيث أظهرت النتائج تصويت مئات العرب لصالح الحزب.

ووفقا لموقع معاريف، صوت أكثر من 224 عربي من بلدة عرعرة لصالح حزب يهدوت هتوراة في الانتخابات الأخيرة، في حين لم يصوت له أحد في انتخابات الكنيست السابقة.

كما صوت 156 عربي من المجلس المحلي  النجيدات في الجليل السفلي لصالح حزب يهدوت هتوراة في حين لم يصوت له سوى اثنان في انتخابات الكنيست السابقة، كما صوت للحزب 122 عربي من قرية قانا، ومن قرى وبلدات أخرى مثل سحنين وسجور.

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