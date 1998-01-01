افتتاح أعمال مجموعة 24 في واشنطن بمشاركة منصور

رام الله / سما /

ألقى المندوب الدائم لفلسطين لدى الامم المتحدة السفير رياض منصور، كلمة على هامش اجتماعات مجموعة 24 في العاصمة الأميركية واشنطن بصفته رئيس مجموعة 77 والصين، وكذلك على هامش اجتماعات الربيع للبنك الدولي وصندوق النقد الدولي، بحضور رئيسا البنك الدولي وصندوق النقد الدولي وطائفة من وزراء المالية من عدة دول حول العالم.

وتناول منصور مجموعة من المشاغل التنموية التي تهم مجموعة 77 وعلى رأسها الفقر والجوع والذي لا يزال يشكل التحدي الأول امام عملية التنمية المستدامة في الدول النامية، مشدداً على انه تقع على عاتق المجتمع الدولي وتحديدا الدول النامية، مسؤولية كبيرة في القضاء على الفقر، وذلك من خلال التنفيذ الأمين للالتزامات التي قطعتها هذه الدول على نفسها في خطة أديس أبابا لتمويل التنمية.

وأشار إلى أن العلاقات الدولية متعددة الأطراف تشهد تحولات جذرية ئؤثر بشكل سلبي على التنمية، وهذا مدعاة لتمتين أواصر التعاون الدولي، وضمان احترام الدول لالتزاماتها بموجب الاتفاقيات والمعاهدات الدولية والقانون الدولي، هذا التعاون هو الضمانة الاولى والوحيدة لتنفيذ اهداف التنمية السبعة عشر التي تم الاتفاق عليها، ولا سيما ما يتعلق بالحد من انبعاثات الغازات الدفيئة التي تسبب الاحتباس الحراري وبالتالي تغيرالمناخ وما يتبع ذلك من كوارث طبيعية تؤثر على الجميع وإن تفاوتت اثار هذا التاثير.

وأضاف منصور: إن أزمة الديون التي تعاني منها العديد من الدول النامية هي عائق آخر أمام تنفيذ أجندة التنمية 2030 وبالتالي فان هناك حاجة ملحة لمساعدة هذه الدول على تجاوز هذه الأزمة، من خلال التزام الدول المانحة وكذلك البنك الدولي وصندوق النقد الدولي بتقديم المساعدات الإنمائية بمختلف أنواعها وأشكالها والتي التزمت بها الدول المتقدمة في خطة أديس أبابا لتمويل التنمية، وكذلك الأمم المتحدة بكافة مكوناتها بما فيها البنك الدولي وصندوق النقد الدولي.

هذا وقد اعتمدت مجموعة الـ24 وبعد المدولات بيانها الختامي للاجتماع وفيه تم مطالبة البنك الدولي والصندوق بتسريع وتكثيف جهودهم في دعم تنفيذ الخطط الانمائية المتفق عليها دوليا ولاسيما تنفيذ أهداف التنمية المستدامة السبعة عشرة.

يشار إلى أن مجموعة الـ24 تم تشكيلها في العام 1971 كمجموعة مصغرة عن مجموعة 77 لمتابعة اهتمامات ومشاغل المجموعة الأم في كل من البنك الدولي وصندوق النقد الدولي، كما أن بعثة فلسطين في نيويورك تتابع وللمرة الثانية اجتماعات الربيع هذه، نظرا لارتباط أعمال البنك الدولي وصندوق النقد بتنفيذ أجندة التنمية المقرة من قبل الأمم المتحدة، وقد حضر الى جانب السفير منصور المستشار عبد الله ابو شاويش المكلف بمتابعة أعمال اللجنة الثانية في مجموعة 77.