فشل المركبة الفضائية الإسرائيلية بالهبوط على سطح القمر

القدس المحتلة / سما /

فشلت المركبة الفضائية الإسرائيلية الأولى في الهبوط على سطح القمر، مساء الخميس، بعدما تحطّمت خلال محاولتها الهبوط بسبب تعطّل محرّكها في اللحظات الأخيرة قبيل عملية الهبوط.

وقال منسّق المشروع ومموّله الأساسي، موريس كان، من مركز المراقبة في تل أبيب "لم ننجح، لكنّنا حاولنا بالتأكيد"، وقد كتب على الشاشة "لم تنجز المركبة الفضائية ‘بريشيت‘ مهمّتها الهبوط على سطح القمر بنجاح".

وأوضح الموقع الإلكتروني لـ"شركة الأخبار" الإسرائيلية، أن غرفة المراقبة فقدت الاتصال بالمركبة وهي على بعد كيلومترات معدودة عن سطح القمر، كما توقف محركها الرئيسي عن العمل".

وعلّقت "الصناعات الجوية" الإسرائيلية، المشاركة في تصنيع المركبة، أنها ستدرس الأخطاء التي تسببت بحادث تحطم المركبة، لتجاوزها في مرات مقبلة، معبرة عن تفاؤل في النجاح في "المهمة المقبلة".

وعلّق رئيس الحكومة الإسرائيلية، بنيامين نتنياهو، على الموضوع بالقول: "وصلنا إلى القمر، لكننا لم نتمكن من الهبوط، سندرس كيف نفعل ذلك على نحو أفضل"، وتابع "مجرد المحاولة كانت نحاجا هائلا، خلال السنوات الثلاثة المقبلة ستهبط مركبة إسرائيلية بسلام على سطح القمر".