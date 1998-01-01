ارتفاع ملموس على الحرارة

رام الله / سما /

توقعت دائرة الارصاد الجوية ات يكون الجو اليوم غائما جزئياً الى صاف، ويطرأ ارتفاع ملموس على درجات الحرارة لتصبح أعلى من معدلها السنوي العام بقليل ، والرياح شمالية غربية الى شمالية شرقية خفيفة الى معتدلة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج.

السبت: يكون الجو غائما جزئياً الى صاف، ويطرأ ارتفاع ملموس اخر على درجات الحرارة لتصبح أعلى من معدلها السنوي العام بحدود 5 درجات مئوية، والرياح شمالية شرقية الى جنوبية شرقية خفيفة الى معتدلة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج.

الاحد: يكون الجو غائما جزئياً الى صاف ومغبرا، ولايطرأ تغير على درجات الحرارة حيث تبقى أعلى من معدلها السنوي العام بحدود 5 درجات مئوية، والرياح جنوبية شرقية الى جنوبية غربية معتدلة السرعة تنشط في ساعات المساء و الليل والبحر خفيف الىى متوسط ارتفاع الموج.