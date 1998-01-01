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ارتفاع ملموس على الحرارة

الجمعة 12 أبريل 2019 07:47 ص / بتوقيت القدس +2GMT
ارتفاع ملموس على الحرارة


رام الله / سما /

توقعت دائرة الارصاد الجوية ات يكون الجو اليوم غائما جزئياً الى صاف، ويطرأ ارتفاع ملموس على درجات الحرارة لتصبح أعلى من معدلها السنوي العام بقليل ، والرياح شمالية غربية الى شمالية شرقية خفيفة الى معتدلة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج.
السبت: يكون الجو غائما جزئياً الى صاف، ويطرأ ارتفاع ملموس اخر على درجات الحرارة لتصبح أعلى من معدلها السنوي العام بحدود 5 درجات مئوية، والرياح شمالية شرقية الى جنوبية شرقية خفيفة الى معتدلة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج.
الاحد: يكون الجو غائما جزئياً الى صاف ومغبرا، ولايطرأ تغير على درجات الحرارة حيث تبقى أعلى من معدلها السنوي العام بحدود 5 درجات مئوية، والرياح جنوبية شرقية الى جنوبية غربية معتدلة السرعة تنشط في ساعات المساء و الليل والبحر خفيف الىى متوسط ارتفاع الموج.

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