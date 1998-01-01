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"الموساد" يهدد بكشف رجل نتنياهو السري في الدول العربية

الخميس 11 أبريل 2019 10:22 م / بتوقيت القدس +2GMT
"الموساد" يهدد بكشف رجل نتنياهو السري في الدول العربية


القدس المحتلة / سما /

كشفت القناة 13 العبرية، اليوم الخميس، النقاب عن وجود خلافات حادة بين جهاز "الموساد " ومجلس الأمن القومي  فيما يتعلق بإدارة العلاقات الإسرائيلية مع الدول العربية المعتدلة في المنطقة.

ووفقا للقناة، أوضح مسؤولون كبار في الموساد بأن مجلس الأمن القومي برئاسة مائير بن شبات يدير قنوات اتصال وعلاقات غير مباشرة مع الدول العربية والاسلامية المعتدلة بدون التنسيق مع الموساد.

ويشار إلى أن الحديث يدور عن نائب رئيس مجلس الأمن القومي وهو شخص سري ملقب باسم "معوز" يستخدمه نتنياهو كرجل الظل بعثه لنسج العلاقات مع الدول العربية والاسلامية.

وبحسب التقرير، وصل الخلاف لدرجة تهديد الموساد بكشف هوية رجل الظل الملقب باسم "معوز" إذا ما استمر بعمله في نسج العلاقات مع الدول العربية بدون التنسيق المسبق مع الموساد.

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