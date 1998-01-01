"حزب كولانو" سينضم لحزب الليكود

القدس المحتلة / سما /

كشفت صحيفة "إسرائيل اليوم"، النقاب عن مباحثات مرتقبة بين رئيس الحكومة "بنيامين نتنياهو" ورئيس حزب كولانو موشي كحلونن، وقد يعلن بعدها الأخير عن انضمام حزب كولانو لحزب الليكود.

ووفقا للصحيفة فإن نتائج الانتخابات الأخيرة شكلت صدمة قوية لحزب كولانو، حيث انخفضت قوة الحزب إلى 4 مقاعد فقط بعد أن كان قد حصل على 10 مقاعد في انتخابات الكنيست الماضية، الأمر الذي سيحول دون قدرة كحلون من ممارسة الضغوط على نتنياهو في المفاوضات لدخول الائتلاف الحكومي.

وأشارت الصحيفة بأن انضمام حزب كولانو إلى حزب الليكود قد يحصل قبل صدور قرار رئيس الدولة بتكليف نتننياهو بتشكيل الحكومة، حيث يهدف نتنياهو من هذه الخطوة إلى تعزيز قوة حزب الليكود في الحكومة المقبلة.