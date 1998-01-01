عون يعلن رفض بلاده الانضمام لأي آلية تعاون تشارك فيها إسرائيل

بيروت /سما/

أعلن الرئيس اللبناني ميشال عون، اليوم الخميس، عن رفض بلاده الانضمام إلى أي منتدى أو آلية تعاون تشارك فيها إسرائيل، لا سيما منتدى غاز شرق المتوسط.

جاءت تصريحات الرئيس اللبناني، في مؤتمر صحفي مشترك مع نظيره اليوناني "بروكوبيوس بافلوبولوس"، اليوم عقده في قصر الرئاسة شرق بيروت.

وكان وزير خارجية لبنان جبران باسيل، قال: إن بلاده تسعى لحلف نفطي وغازي مع قبرص الرومية، في إشارة إلى تأسيس حلف جديد.

وفي يناير/ كانون ثاني الماضي، استضافت العاصمة المصرية القاهرة، اجتماعا دوليا بمشاركة إسرائيلية، أعلن فيه عن توافق لإنشاء "منتدى غاز شرق المتوسط (EMGF)، تكون القاهرة مقرا له.

وشارك في حضور الاجتماع، وزراء الطاقة من دول مصر وإسرائيل واليونان وقبرص الرومية وإيطاليا والأردن وفلسطين، وغياب دول أخرى لها وزنها في قطاع الطاقة، مثل سوريا ولبنان وتركيا.

وواصل الرئيس اليوناني في زيارة رسمية تستمر ليومين يلتقي خلالها رئيس مجلس النواب نبيه بري، ورئيس الحكومة سعد الحريري.

وأكد على حق لبنان باستخراج النفط والغاز ضمن المنطقة الاقتصادية الخالصة، تزامنا مع خلافات حدودية مع إسرائيل.

وتابع: نتطلع إلى لقاء قمة بين لبنان واليونان وقبرص، ستستضيفه العاصمة القبرصية لتوطيد مختلف أوجه التعاون.

ورفض قرار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الاعتراف بسيادة إسرائيل على مرتفعات الجولان واعترافه بالقدس عاصمة لإسرائيل، قائلا إنه نقض فاضح لمرتكزات الشرعية الدولية.. ويهدد سيادة لبنان الذي يمتلك أراض قضمتها إسرائيل".