تقرير: ادارة ترامب تتجه لنشر صفقة القرن هذا الشهر

غزة / سما /

كشفت شبكة ABC News الأميركية، اليوم الخميس، أن العناصر المشاركة في خطة ترامب للسلام في الشرق الأوسط قالت إنه يمكن نشرها هذا الشهر. ووفقا لنفس المصادر، تم إطلاع الرئيس الأميركي دونالد ترامب بالفعل على تفاصيل الخطة التي وضعها مستشاره المقرب جاريد كوشنر وفريقه.

وتأتي هذه الأنباء متزامنة مع ما أعلنه عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية صالح رأفت أن إعلان تشكيل الحكومة الفلسطينية الجديدة سيتم، يوم السبت المقبل، لافتا إلى عقد اجتماع للجنة يوم الأحد المقبل برئاسة الرئيس محمود عباس، لبحث مهام الحكومة والتطورات الأخيرة في إسرائيل والمنطقة.

وحول ما يتم تداوله من أنباء عن طرح "صفقة القرن"، أكد عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير أنه "بات واضحا من خلال الاعتراف بالقدس عاصمة لإسرائيل، إزاحة القدس عن طاولة المفاوضات، فضلا عن دعم الاحتلال في مخططاته بضم أجزاء من الضفة وإعلان الإدارة الأمريكية أن دولة الفلسطينيين ستكون في غزة، لافتا في هذا السياق إلى إعلان واشنطن فرض السيادة الاسرائيلية على الجولان السوري المحتل".

فيما يقاطع الرئيس الفلسطيني محمود عباس إدارة ترامب منذ كانون الأول/ديسمبر 2017، عندما اعترف الرئيس الأميركي بأن مدينة القدس المتنازع عليها هي عاصمة إسرائيل.

ويتطلع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، اليوم الخميس، لتشكيل ائتلاف حكومي يميني بعد فوزه في انتخابات تشريعية انطوت على تحد قوي تمثل بخصومه في تحالف وسطي.

وتعهد نتنياهو قبل الانتخابات بضم جميع مستوطنات الضفة الغربية إلى إسرائيل في خطوة تجعل الدولة الفلسطينية مستحيلة، لكنه سيواجه ضغوطا لمتابعة ذلك.

ومن المتوقع أن تنشر إدارته خطة سلام طال انتظارها، ويكتنف الغموض محتواها، لكن لدى الفلسطينيين أسبابهم للتخوف من انحيازها لصالح إسرائيل. ورفض وزير خارجية ترامب مايك بومبيو الأربعاء تأكيد دعم الولايات المتحدة لحل الدولتين، كما امتنع عن إدانة إعلان نتنياهو وتعهده بضم المستوطنات.