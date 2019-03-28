الصحة بغزة توضح حالة المريض محمد صافي الذي فقد بصره

غزة / سما /

أصدرت وزارة الصحة بغزة، اليوم الخميس، بياناً توضح فيه حالة المريض محمد ديب صافي، الذي فقد بصره بدون تفاصيل واضحة ودقيقة.

وأوضحت الصحة في بيانها، أن المريض صافي قد حضر إلى مجمع الشفاء الطبي يوم الثلاثاء 9/4/2019، باشتباه داء "التصلب المتعدد".

وأضافت: أن مرض "التصلب المتعدد" معروف بأنه قد يسبب بفقدان البصر بشكلٍ مفاجئ، وأنه تم إدخال صافي إلى قسم الأعصاب لإجراء الفحوصات اللازمة.

وبينت أن المريض يعاني من التهاب حاد في العصب البصري وتعرض لنفس الأعراض "فقدان البصر" في عامي 2008 و2012، وصولاً إلى تاريخ 28/3/2019.

وأكدت الصحة، أن مجمع الشفاء أجري للمريض كافة الفحوصات الطبية والمخبرية والشخصية اللازمة والتي كشفت أن ما أصابه هو مضاعفات تتعلق بحالته المرضية السابقة.

وقالت وزارة الصحة بغزة: "تم التواصل مع المريض للاطمئنان على حالته وشكر الطواقم الطبية على متابعتها المستمرة لحالته في مستشفى العيون ومجمع الشفاء الطبي وهو يدرك أنها تعمل وفق برتوكولات علاجية واضحة بما تتطلبه حالته المرضية".