طلب أمريكي أوروبي لعقد جلسة بمجلس الأمن حول السودان

واشنطن /سما/

طلبت الولايات المتحدة وخمس دول أوروبية، اليوم الخميس، عقد جلسة لمجلس الأمن الدولي لبحث الوضع في السودان عقب إطاحة الجيش بالرئيس عمر البشير.

وذكر دبلوماسيون لوكالة أنباء فرانس برس، إنّهم يتوّقعون عقد جلسة مغلقة الجمعة لبحث الوضع في السودان تلبية للطلب الذي قدّمته الولايات المتحدة وفرنسا وبريطانيا وألمانيا وبلجيكا وبولندا.

وأعلن وزير الدفاع السوداني، عوض بن عوف، الخميس، عن اقتلاع النظام والتحفظ على البشير "في مكان آمن".

وقال إنه تقرر تعطيل الدستور وإعلان حالة الطوارئ لمدة ثلاثة شهور وإغلاق المجال الجوي لمدة 24 ساعة والمعابر الحدودية لحين إشعار آخر.

كما أعلن الوزير حل المجلس الوطني ومجالس الولايات ومؤسسة الرئاسة ومجلس الوزراء ووقف إطلاق النار الشامل في جميع ربوع البلاد.