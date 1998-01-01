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فشل جلسة حوار جديدة بين الاسرى وإدارة السجون

الخميس 11 أبريل 2019 08:04 م / بتوقيت القدس +2GMT
فشل جلسة حوار جديدة بين الاسرى وإدارة السجون


القدس المحتلة / سما /

أفادت مصادر مطلعة، بفشل جلسة حوار جرت ، مساء اليوم الخميس، بين ممثلي الاسرى وادارة مصلحة السجون في سجن رامون الاسرائيلي.

 حاولت أدارة السجون خلال الجلسة،  أقناع الأسرى بتعليق الإضراب عن الطعام مقابل السماح لكل اسير بالإتصال بواسطة الهاتف العمومي مرتين أو ثلاث مرات في الأسبوع، بينما رفضت الإدارة رفع العقوبات عن الأسرى، وكذلك رفضت زيارة أهالي أسرى حماس من قطاع غزة، وتفكيك أجهزة التشويش.

الى ذلك،  قرر الأسرى مواصلة الإضراب الذي يخوضه في هذه المرحلة المئات منهم، لليوم الرابع تحت شعار "معركة الكرامة 2"، بعد رفض إدارة السجون الاستجابة لمطالبهم.
 

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