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قتيل واصابات بينها خطيرة جدا لجنود الاحتلال بانحراف حافلة في النقب

الخميس 11 أبريل 2019 07:32 م / بتوقيت القدس +2GMT
قتيل واصابات بينها خطيرة جدا لجنود الاحتلال بانحراف حافلة في النقب


القدس المحتلة / سما /

اودت وسائل اعلام عبرية، مساء اليوم الخميس، مقتل أحد المصابين في حادث انحراف الحافلة في منطقة شوميرا على شارع رقم 35 شمال النقب.

وبحسب موقع 0404 العبري،  الإعلان عن مقتل أحد المصابين الستة في حادثة انحراف الباص في الجنوب.

وأصيب عدد من المرشحين للتجنيد في صفوف الجيش الإسرائيلي، مساء اليوم الخميس، بعد أن انحرفت حافلة باتجاه خيمة للجنود في منطقة "شوميرا" على شارع رقم (35) شمال النقب.
وذكرت مصادر عبرية، أن مصابا بحالة موت سرير واثنين بحالة خطيرة، فيما وقعت العديد من الإصابات المختلفة جراء الحادث.

واوضحت القناة  13 العبرية، أن الحافلة كانت فارغة لكنها انحرفت نحو خيمة لمرشحين للتجنيد، مشيرة الى هناك مصاب بحالة موت سرير و2 خطيرة والعديد من الإصابات المختلفة.

يتبع...

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