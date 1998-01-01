كاشفا ما سيبحثه اجتماع الاحد.. الاحمد: صفقة ترامب بدأت تطبق على الارض ويوجه دعوة لحركة حماس مفادها..

رام الله / سما /

كشف عزام الاحمد عضو اللجنتين التنفيذية لمنظمة التحرير والمركزية لحركة فتح، اليوم الخميس، عن ما سيبحثه اجتماع تنفيذية المنظمة المقرر عقده الاحد المقبل.

وأوضح الاحمد في تصريحات اذاعية، أن الرئيس محمود عباس سيترأس اجتماعا لتنفيذية المنظمة الاحد المقبل لبحث كل التطورات السياسية ونتائج انتخابات الكنيست وفوز اليمين المتطرف اضافة الى مهام ومسؤوليات الحكومة الجديدة والعمل على تنفيذ قرارات المجلسين الوطني والمركزي، منوها لاجتماع سيعقد قريبا لمركزية فتح، ولم يحدد موعده بعد.

وحول صفقة القرن، اكد الاحمد ان صفقة ترامب بدأت تطبق على الارض من وجهتي النظر الأمريكية والاسرائيلية على فلسطين وايضا على الاراضي العربية المحتلة.

وأشار الى ان الادارة الأمريكية تخطط لتحقيق ما يسمى بالسلام الاقتصادي من خلال جمع مبلغ 150 مليار دولار وتوزيعها على الدول المعنية بشكل مباشر بالصراع العربي الاسرائيلي.

وأكد الاحمد ان الدول العربية ما زالت متمسكة بموقفها الداعم للقضية الفلسطينية وانها ستلتزم بقرارات قمة تونس وسابقاتها من القمم اضافة الى مبادرة السلام العربية.

وكشف الاحمد عن اجتماعا للمجلس المركزي سيعقد في بداية الشهر المقبل لتعزيز الجبهة الداخلية ووضع الخطط لمواجهة الاخطار المحدقة بالقضية الفلسطينية وخاصة صفقة القرن ونية نتانياهو ضم الكتل الاستيطانية.

وحول التفاهمات بين حماس واسرائيل، قال ان "اتفاق التهدئة الذي جرى بين حماس واسرائيل يأتي في سياق صفقة القرن".

وشدد الأحمد على ان أي اتفاق تهدئة يجب ان يكون تحت مظلة منظمة التحرير الفلسطينية. وفق قوله.

ووجه عضو اللجنتين التنفيذية لمنظمة التحرير والمركزية لحركة فتح، دعوته لحركة حماس بان تتراجع عن انقسامها وان تعي خطورة المرحلة الحالية وما تواجهه القضية الفلسطينية من مؤامرات تهدف لتصفيتها.

وحول الاعلان عن الحكومة وانتهاء تشكيلها، أوضح الأحمد ، أن محمد اشتيه رئيس الوزراء المكلف بتشكيل الحكومة المقبلة يواصل وضع اللمسات الاخيرة على تشكيلها.

وأضاف الأحمد: إن الإعلان عن تشكيلة حكومة اشتيه سيكون السبت المقبل على ان يتم أداء اليمين الدستورية أمام الرئيس محمود عباس مساء اليوم ذاته في مقر الرئاسة برام الله .