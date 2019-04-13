التربية: 52 ألف يتقدمون لاختبار التوظيف السبت المقبل

رام الله / سما /

أكدت وزارة التربية والتعليم العالي في رام الله، اليوم الخميس، أن عقد اختبار المتقدمين لإشغال الوظائف التعليمية والمهنية للعام 2019-2020 في المحافظات الشمالية، سيكون يوم السبت 13/4/2019 في تمام الساعة العاشرة صباحاً، موضحةً أن عدد المتقدمين للامتحان هذا العام يبلغ نحو (52155) متقدم ومتقدمة؛ موزعين على (65) تخصصاً مختلفاً.

وأشارت "التربية" في بيان صحفي، إلى أنها أتمت كافة الاستعدادات اللوجستية والفنية لعقد الاختبار، داعيةً المتقدمين إلى ضرورة مراجعة الصفحات الإلكترونية ومواقع التواصل الاجتماعي لمديريات التربية والتعليم العالي لمعرفة مكان تقديم الاختبار.

ولفتت الوزارة إلى أنها قامت بإعداد اختبارات خاصة لذوي الإعاقة "ذوي الهمم" لملاءمة الإعاقة الخاصة بهم، وذلك تأكيداً على اهتمام الوزارة بهذه الفئة وتوفير كافة الإمكانات لتسهيل أداء الاختبار.

ونوهت "التربية" إلى أنه في حال تعذر المتقدم في الوصول إلى قاعة الاختبار نتيجة ظروف قاهرة أو طارئة بإمكانه مراجعة أقرب مديرية تربية لتحديد مكان آخر لتقديم الاختبار.